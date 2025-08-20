DOF Group ASA Shares Financial Report for Q2 2025

DOF Group ASA's revenue for 2nd quarter (management reporting) totals USD 507 million (USD 361 million) and EBITDA totals USD 214 million (USD 122 million).
The operating profit (EBIT) is USD 150 million (USD 111 million).
Net financial gain amount to USD 10 million (USD -91 million) including unrealized currency gain of USD 37 million (loss USD -62 million).
The result after taxes is USD 136 million (USD 6 million).
The Group’s net interest-bearing debt is USD 1,368 million (USD 1,286 million). The equity is USD 1,942 million (USD 1,045 million) giving an equity ratio of 46% (35%).
Key highlights in Q2
A webcast, followed by a Q&A session, will be available on Wednesday, August 20, 2025, at 14:00 CEST on www.dof.com/webcast.